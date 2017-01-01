Ощадбанк запустив безконтактні платежі
- Сьогодні, 21:35
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Мобільний додаток можна безкоштовно завантажити через PlayMarket
Державний Ощадбанк запустив мобільний платіжний додаток Ощад PAY для здійснення безконтактних платежів для власників смартфонів. Про це сьогодні повідомили у прес-службі банку.
«Скористатися додатком Ощад PAY можуть користувачі карток Visa і MasterCard від Ощадбанку. Для цього достатньо завантажити додаток з PlayMarket, додати карту (кілька карток) Ощадбанку і розраховуватися в терміналах, що підтримують технологію безконтактних платежів», - йдеться у офіційному повідомленні.
Мобільний додаток доступний для пристроїв з операційною системою Android 4.4 і вище, оснащених модулем NFC (Near Field Communication) і HCE (Host Card Emulation).
Інформація про платіжні картки зберігається в безпечному закодованому вигляді. В фіну станові зазначають, що подібні розробки в Україні мають лише кілька банків.
Платіжний додаток захищено паролем.
Як повідомляв «Главком», Ощадбанк також знизив ставки за депозитами фізосіб, а нещодавно Кабінет міністрів України вирішив докапіталізувати державний Ощадбанк на 3,5 млрд грн шляхом випуску облігацій внутрішньої державної позики та обміну їх на акції нової емісії.