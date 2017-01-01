Ощадбанк знизив ставки за депозитами фізосіб



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ощадбанк

Минулого року Ощадбанк показав найбільший серед банків приріст за строковими вкладами населення

Державний Ощадбанк до кінця лютого знизить процентні ставки на 1,5-1,75 процентного пункту за депозитами в гривні, 1-1,25 п.п. – в доларах і 0,5-1 п.п. в євро.

Це вже п’яте зниження Ощадбанком депозитних ставок, йдеться у повідомленні прес-служби банку.

Відомо, що на початку 2016 року Ощадбанк розпочав поступове зниження ставок за кредитами для мікро-, малого та середнього бізнесу, в рамках програми «Соціальне підприємництво» існує можливість отримання кредиту за процентною ставкою від 5% річних.

«Час високих ставок остаточно минув. Україна потребує перезапуску економіки. Бізнес чекає дешевих ресурсів, і завдання банківського ринку – піти йому назустріч», – заявив заступник голови правління Ощадбанку Антон Тютюн.

Також повідомляється, що в 2016 році банк демонстрував найбільший серед банків приріст за строковими вкладами населення: портфель строкових депозитів збільшився на 13,7 млрд грн і станом на кінець року досяг 51 млрд грн. У січні поточного року приріст строкових вкладів склав понад 1 млрд. грн.

Ощадбанк завершив 2016 рік з прибутком в 468 млн грн.

Як повідомляв «Главком», нещодавно Кабінет міністрів України вирішив докапіталізувати державний Ощадбанк та Укрексімбанк відповідно на 3,5 млрд грн і 3 млрд грн шляхом випуску облігацій внутрішньої державної позики та обміну їх на акції нової емісії.