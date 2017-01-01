  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Ощадбанк знизив ставки за депозитами фізосіб

    • Сьогодні, 06:12
    • Розсилка
    Ощадбанк
    Ощадбанк

    Минулого року Ощадбанк показав найбільший серед банків приріст за строковими вкладами населення

    Державний Ощадбанк до кінця лютого знизить процентні ставки на 1,5-1,75 процентного пункту за депозитами в гривні, 1-1,25 п.п. – в доларах і 0,5-1 п.п. в євро.

    Читайте також

    Це вже п’яте зниження Ощадбанком депозитних ставок, йдеться у повідомленні прес-служби банку.

    Відомо, що на початку 2016 року Ощадбанк розпочав поступове зниження ставок за кредитами для мікро-, малого та середнього бізнесу, в рамках програми «Соціальне підприємництво» існує можливість отримання кредиту за процентною ставкою від 5% річних.

    «Час високих ставок остаточно минув. Україна потребує перезапуску економіки. Бізнес чекає дешевих ресурсів, і завдання банківського ринку – піти йому назустріч», – заявив заступник голови правління Ощадбанку Антон Тютюн.

    Також повідомляється, що  в 2016 році банк демонстрував найбільший серед банків приріст за строковими вкладами населення: портфель строкових депозитів збільшився на 13,7 млрд грн і станом на кінець року досяг 51 млрд грн. У січні поточного року приріст строкових вкладів склав понад 1 млрд. грн.

    Ощадбанк завершив 2016 рік з прибутком в 468 млн грн.

    Як повідомляв «Главком», нещодавно Кабінет міністрів України вирішив докапіталізувати державний Ощадбанк та Укрексімбанк відповідно на 3,5 млрд грн і 3 млрд грн шляхом випуску облігацій внутрішньої державної позики та обміну їх на акції нової емісії.

    Читайте також
    Ощадбанк економіка банки
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ