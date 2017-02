«Оскар» за кращу документалку отримав фільм «О. Джей: Зроблено в Америці»

В номінації змагались п’ять кінофільмів

«Оскар» в номінації «Кращий документальний фільм» отримала картина Езри Еделман «О. Джей: Зроблено в Америці». За статуетку в цій номінації також змагались фільми «Море у вогні», «Я вам не негр», «Тринадцята», «Анімоване життя».

