«Оскар» за кращу документалку отримав фільм «О. Джей: Зроблено в Америці»

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В номінації змагались п’ять кінофільмів

«Оскар» в номінації «Кращий документальний фільм» отримала картина Езри Еделман «О. Джей: Зроблено в Америці». За статуетку в цій номінації також змагались фільми «Море у вогні», «Я вам не негр», «Тринадцята», «Анімоване життя».

And the Oscar goes to… pic.twitter.com/N2mDjnS3Fq — The Academy (@TheAcademy) 27 лютого 2017 р.

Світова прем'єра фільму «О. Джей: Зроблено в Америці» відбулась 22 січня 2016 року на Санденському кінофестивалі.

Стрічка розповідає про спортсмена та актора О. Джей Сімпсона, починаючи з його приходу до футбольного університетського клубу і завершуючи 2007 роком під час судового процесу над ним. Історія Сімпсона розвивається на тлі міжрасової напруженості та зіткнень афроамериканської громади Лос-Анджелеса з поліцією.

Як повідомляв «Главком», сьогодні у Лос-Анджелесі проходить 89-та церемонія вручення найпрестижнішої кінопремії «Оскар».