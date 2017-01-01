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    «Оскар» за кращу документалку отримав фільм «О. Джей: Зроблено в Америці»

    • Сьогодні, 04:44
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    В номінації змагались п’ять кінофільмів

    «Оскар» в номінації «Кращий документальний фільм» отримала картина Езри Еделман  «О. Джей: Зроблено в Америці». За статуетку в цій номінації також змагались фільми «Море у вогні», «Я вам не негр», «Тринадцята», «Анімоване життя».

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    Світова прем'єра фільму «О. Джей: Зроблено в Америці» відбулась 22 січня 2016 року на Санденському кінофестивалі.

    Стрічка розповідає про спортсмена та актора О. Джей Сімпсона, починаючи з його приходу до футбольного університетського клубу і завершуючи 2007 роком під час судового процесу над ним. Історія Сімпсона розвивається на тлі міжрасової напруженості та зіткнень афроамериканської громади Лос-Анджелеса з поліцією.

    Як повідомляв «Главком», сьогодні у Лос-Анджелесі проходить 89-та церемонія вручення найпрестижнішої кінопремії «Оскар».

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