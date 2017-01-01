Осмаєв повністю відновився після поранення

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Адам Осмаєв

Доброволець заявляє, що на зло ворогам, скоро знову буде в строю

Чеченський доброволець Адам Осмаєв, в якого 1 червня в Києві на Подолі було скоєно напад, успішно переніс реабілітацію після кульового поранення. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

«Дякую всім хто переживав. Був момент, коли здавалося, що настав час зустрітися з дорогими друзями, що віддали життя, захищаючи батьківщину, чи то на Кавказі або в Україні. Але Всевишній розпорядився інакше, і земні ангели з медиків Києва залікували так, що трохи чи не краще, ніж раніше. Так що на зло ворогам, скоро знову буду в строю, дасть Бог», - повідомив Адам.

Як повідомлялося, стрілянина на Подолі відбулась у четвер о 16:49. Пізніше стало відомо, що внаслідок стрілянини дістав поранення Адам Осмаєв.

Нардеп Мосійчук розповів подробиці замаху на життя екс-командира батальйону ім. Джохара Дудаєва Адама Осмаєва.

Згодом у МВС повідомили, що в кілера було вилучено паспорт громадянина України, його достовірність буде перевірено слідством.

Столична поліція відкрила кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство екс-бійця полку «Київ» Аміну Окуєву та її чоловіка, екс-керівника миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва Адама Осмаєва.

Осмаєв унаслідок нападу дістав поранення в ліву легеню.

Нападником на Осмаєва виявився особистий кілер Кадирова.

Вдень 2 червня Осмаєв прийшов до тями, його стан стабільний

Зазначимо, в березні 2014 року обвинувачений у замаху на Путіна Осмаєв попросив українське громадянство. У лютому 2012 року його затримували в Одесі за підозрою в причетності до вибуху 4 січня 2012 року. Тоді під час вибуху загинув 26-річний громадянин РФ і серйозно постраждав 28-річний громадянин Казахстану. 27 лютого в СБУ заявили, що затриманням в Одесі російські і українські спецслужби запобігли планам терористів з підготовки замаху на Путіна після президентських виборів у РФ.

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