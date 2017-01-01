Останки Ярослава Мудрого можуть повернути зі США в Київ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Євген Нищук

Комісія має пересвідчитися у автентичності залишків Ярослава Мудрого, які нібито знаходяться у США

Якщо експертиза підтвердить автентичність останків князя Ярослава Мудрого, що знаходяться в США, то Україна буде вести перемовини з США щодо перепоховання їх в Києві. Про це у ефірі Еспресо.TV розповів міністр культури України Євген Нищук.

«Будемо відряджати комісію до США, щоб пересвідчитися у автентичності залишків Ярослава Мудрого. Якщо фахівці все підтвердять, то на міждержавному рівні нам би варто було б вести перемовини щодо можливості перевезення останків Ярослава Мудрого в княжий град Київ», - сказав Нищук.

За його словами, до цієї роботи залучено керівництво державного заповідника «Софія Київська».

За деякими даними, останки Ярослава Мудрого знаходяться зараз на території США.

Як повідомлялося, на Ольшанському кладовищі у Празі вранці 3 січня було ексгумовано останки українського письменника Олександра Олеся.

Тимчасовий повірений посольства України в Чеській Республіці Зиновій Гошовський провів зустріч із директором усіх цвинтарів Праги і попросив утримувати останки Олександра Олеся в депозитарії, допоки нащадки письменника у Канаді не приймуть рішення про місце поховання.

Президент Петро Порошенко доручив Міністерству закордонних справ України терміново втрутитися в ситуацію щодо поховання відомого українського письменника Олександра Олеся у Чехії.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що уряд України виділить всі необхідні кошти для перевезення останків письменника Олександра Олеся до Києва. Крім того, при Міністерстві культури України буде створено спеціальну міжвідомчу комісію, яка займатиметься питанням перепоховань видатних українців.

Як повідомили в Українському інституті національної пам’яті, за межами України знаходиться понад 250 тисяч могил видатних українців, чимало з них - під загрозою.