Останні дані про ситуацію на Донбасі: з початку доби – 16 обстрілів

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Фото: Ministry of Defense of Ukraine / Flickr Українські військові

Сьогодні вдень бойовики не застосовували важкого артилерійського озброєння

Впродовж сьогоднішнього дня російсько-терористичні бандформування продовжували обстрілювати позиції сил АТО на Донбасі. Втім, ситуація вздовж усієї лінії фронту відносно стабілізувалась, враховуючи те, що противник не застосовував важкого артилерійського озброєння. З початку доби, станом на цей час, бойовики 16 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил України, інформує прес-центр Штабу АТО.

На приморському напрямку проросійські озброєні бандформування обстрілювали позиції ЗС України в районі Широкиного, Водяного, Чермалика, Гнутового та Новотроїцького з гранатометів різних модифікацій. А неподалік Лебединського вели вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

На Донецькому напрямку у південному та східному передмісті Авдіївки бойовики вели вогонь по укріпленнях ЗС України з гранатометів та стрілецької зброї. Також незаконні збройні формування з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів відкривали вогонь по позиціях військовиків в районі Верхньоторецького.

На Луганському напрямку бойовики російсько-терористичних військ опівдні з 82-мм мінометів обстріляли один з опорних пунктів українських захисників поблизу Новоолександрівки. Неподалік Кримського бойовики били з автоматичних станкових гранатометів. Зі стрілецької зброї - біля населеного пункту Нижньотепле.

З початку доби втрат серед українських воїнів не було.

Ситуація вздовж усієї лінії розмежування перебуває під повним контролем підрозділів сил АТО. Однак, враховуючи досвід вогневої активності проросійських бандформувань, противник може знову активізуватись в темну пору добу. Тож, у разі потреби, українські захисники готові дати ворогові гідну відсіч на будь-якій ділянці лінії розмежування, запевнили в Штабі.

Як повідомляв «Главком», у неділю, 21 травня, в Донецькому аеропорту поновилися бойові дії.