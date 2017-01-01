Останній день березня буде дощовим в Україні

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У Києві опадів не очікується, температура вдень від +8 до +10

Погода на сьогодні: 31 березня 2017 року в Україні місцями пройдуть дощі, температура вдень від +6 до +14.

Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

За прогнозами українських синоптиків, на сході України сьогодні очікуються дощі, температура повітря вдень становитиме від +6 до +10, вночі стовпчики термометра опустяться до -6.

У центральних регіонах України також очікуються дощі, температура вдень очікується від +6 до +10, вночі температура опуститься до -4.

На півдні України сьогодні опадів не очікується, вдень від +8 до +11, у Криму без опадів і до +11.

На заході України очікується сонячна погода, вдень температура складе +12 до +14, вночі до -2.

На півночі України також пройдуть дощі, денна температура становитиме від +6 до +11, вночі -6.

У Києві сьогодні опадів не очікується, температура вдень від +8 до +10, вночі від 0 до -2.