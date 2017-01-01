Останній день січня буде морозним

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У Києві вдень обіцяють від -2 до -4

Погода на сьогодні: 31 січня 2017 року в Україні опадів не очікується, температура вдень від -1 до -16.

Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій України.

Згідно з прогнозом синоптиків, на сході країни вдень температура повітря становитиме від -11 до -16, вночі стовпчики термометра опустяться до -26.

У західних регіонах денна температура очікується від -1 до -6, вночі очікується до -16.

На півночі вдень від -5 до -14, вночі до -24. У центральних регіонах сьогодні вдень від -6 до -11 вночі до 21.

На півдні України опадів вдень від -2 до -9, вночі до -21.

В Києві сьогодні без опадів, температура вночі від -15 до -17, вдень від -5 до -7.