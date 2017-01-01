Останній день зими буде по-весняному теплий

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    Синоптики прогнозують, що у Києві завтра буде до +12 градусів

    У вівторок, 28 лютого, в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1... + 1 градус, вдень +10... +12 градусів. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

    На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -1... +4 градуси, вдень +12... + 17 градусів. У Карпатах без опадів, температура повітря вночі -2... +3 градуси, вдень +3... +8 градусів.

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    На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2... +3 градуси, вдень +7... +12 градусів.

    У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...-3 градуси, вдень +5... +10 градусів.

    На сході України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці місцями туман, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1... +4 градуси, вдень +4... +9 градусів.

    На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2... +3 градуси, вдень +7... +12 градусів.

    У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...-3 градуси, вдень +10... +15 градусів. У Ялті без опадів. Температура вночі +1... +3 градуси, вдень +9... +11 градусів.

    Джерело: Українські новини

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