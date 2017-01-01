Порошенко: Останнє слово в процесі безвізу для українців – за країнами ЄС

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За словами Порошенка, останній етап парламентської компетенції – розгляд рішення про безвізовий режим для українців – відбудеться на пленарній сесії Європейського парламенту на початку квітня

Президент України Петро Порошенко привітав позитивне рішення Комітету Європарламенту з громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ щодо запровадження безвізового режиму для України.

Коментар глави держави опубліковано на його сторінці у Facebook.

«Вітаю позитивне рішення Комітету Європарламенту з громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ щодо запровадження безвізового режиму для України. Щиро дякую доповідачці Марії Габріель та членам комітету за підтримку України і об’єктивну оцінку реформаторських зусиль української влади із належної реалізації відповідних критеріїв», – ідеться у повідомленні.

За словами Порошенка, останній етап парламентської компетенції – розгляд рішення про безвізовий режим для українців – відбудеться на пленарній сесії Європейського парламенту на початку квітня.

«Доручив МЗС активізувати відповідну роботу для якнайшвидшого ухвалення позитивного вердикту ЄП. Після цього останнє слово в процесі візової лібералізації – за державами – членами ЄС. Сподіваюся на підтримку європейських столиць цього довгоочікуваного рішення», – зазначив президент.

Нагадаємо, сьогодні комітет Європарламенту підтримав надання безвізу Україні.