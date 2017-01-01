Остап Ступка пояснив, чому українці досі дивляться «голубые огоньки»

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Остап Ступка

Є люди, які дивляться і «голубой огонек», і до театру Франка приходять, - актор

Українці на четвертому році війни з РФ досі люблять дивитися передачі «Голубой огонек», виступи Йосипа Кобзона та Алли Пугачової через ностальгію за Радянським Союзом. Таку думку висловив актор Остап Ступка, пише «Радіо Свобода».

За словами артиста, те, що деякі люди дивляться ці передачі, не заважає їм відвідувати той же Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка.

«Є люди, які дивляться і «голубой огонек», і до театру Франка приходять. Це, напевне, може, якийсь елемент ностальгії. Бо у кожного свої спогади про період існування СРСР. Є, звичайно, елемент людей, які не бажають, категорично не приймають нічого українського, хоча живуть на цій землі. Таких теж є достатньо. Або, звичайно, інерція», – сказав він.

На думку Ступки, в деяких українцях досі «сидить елемент совковості».

«Я декілька разів наводив приклад, що був такий бур’ян. Взяли хороші, якісні машинки для підстригання травички на газонах і підстригли цей бур’ян та сказали: все, давайте будувати незалежність, давайте будувати це, українська мова, самоідентифікація людини, хто вона, що вона, звідки її коріння. А совкове коріння лишилося, його не витягнули, тільки зверху підстригли. Тому елемент совковості досі присутній. Люди, які говорять проти чи ще якісь речі, напевне, в них сидить цей елемент совковості, який дуже-дуже серйозна бацила така», – зазначив Ступка.