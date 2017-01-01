Остаточні причини авіакатастрофи «Боїнг-747» оприлюднять після висновків МАК

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Фахівці визначатимуть винність тих чи інших осіб

Висновки про причини авіаційної катастрофи літака «Боїнг-747» в аеропорту «Манас» у Бішкеку будуть оприлюднені після аналізу Міжнародного авіаційного комітету. Його фахівці визначатимуть винність тих чи інших осіб у цій катастрофі.

Про це перший віце-прем'єр-міністр Мухаметкалий Абулгазієв на прес-брифінгу для журналістів за проміжними підсумками роботи оперативного штабу, повідомляє агенція «Кабар».

«Завтра, 17 січня, з Москви прибудуть представники Міжнародного авіаційного комітету. Крім того, з турецької сторони також створені дві групи, які займуться розслідуванням причин катастрофи», - зазначив посадовець.

Абулгазієв повідомив, що на даний момент обстежена велика частина території дачної ділянки.

«Залишилися тільки ті місця, де розташовані великі уламки літака. За міжнародними вимогами ми поки не можемо їх прибрати », - підкреслив перший віце-прем'єр-міністр.

Наразі впізнано 15 тіл загиблих.

Нагадаємо, під час заходу на посадку в аеропорту «Манас» у Бішкеку зазнав краху вантажний літак Boeing турецької авіакомпанії, що летів з Гонконгу. Міністр охорони здоров'я Киргизстану Талантбек Батиралієв повідомляв про 37 загиблих.

17 січня у Киргизстані оголошено днем загальнонаціональної жалоби за загиблими внаслідок авіакатастрофи.

Сім'ям загиблих під час аварії турецького вантажного літака під Бішкеком буде виплачена компенсація у розмірі 100 тис. сомів.