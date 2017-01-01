Осучаснення пенсій можливе з жовтня. У Гройсмана заявили, що МВФ не проти

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Пенсіонер

МВФ знає про те, що Кабмін здійснюватимемо осучаснення пенсій, заявив Рева

Міністр соціальної політики України Андрій Рева заявляє, що Міжнародний валютний фонд не заперечує проти ініціативи Кабінету міністрів України про осучаснення пенсій з жовтня. Про це він сказав сьогодні журналістам після засідання уряду.

«МВФ знає про те, що ми здійснюватимемо осучаснення пенсій. Жодних заперечень щодо осучаснення пенсій вони (МВФ. – Ред.) не висловлювали, не висловлюють і, я сподіваюся, не висловлюватимуть», - сказав міністр.

Рева зазначив, що питання осучаснення пенсій є внутрішнім питанням України. «Осучаснення пенсій - це наша відповідальність уряду і питати кого-небудь, проводити осучаснення чи ні, ми не будемо», - додав міністр.

За його словами, законопроект вже передано до Національної ради реформ і він розраховує, що засідання для його розгляду відбудеться наступного тижня.

Рева вважає, що до Верховної Ради законопроект може бути внесений у червні.

Джерело: Інтерфакс-Україна