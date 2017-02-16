Освітлення для «Євробачення-2017» обійдеться Україні в 61 млн грн

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Євробачення-2017

Освітлення на Євробачення-2017 забезпечуватиме компанія Production Resource Group AG

Національна суспільна телерадіокомпанія України (НТСУ) оголосила переможцем тендера із закупівлі послуг із забезпечення світловим обладнанням для «Євробачення-2017» компанію Production Resource Group AG. Про це повідомляє Суспільне мовлення.

Компанія Production Resource Group AG (PRG) – єдиний учасник тендеру, первинна цінова пропозиція якої становить 61,064 млн грн, йдеться у системі «Прозорро». Так як у компанії не було конкурентів, остаточна пропозиція не змінилася.

НСТУ оголосила очікувану вартість за послуги 61 млн 97 тис. грн.

Команда Production Resource Group AG працювала на «Євробаченні» у 2013-2015 роках. Компанія забезпечувала обладнанням такі події, як Grammy Awards в Лос-Анджелесі, премію LEA у Франкфурті, зимові Олімпійські ігри в Сочі у 2014 році та Олімпійські ігри 2012 в Лондоні.

Штаб-квартира Production Resource Group розташована в Нью-Йорку. Компанія має свої представництва у Німеччині, Франції, Бельгії, Швейцарії, Китаїі і Південна Африці.

Як відомо, європейська компанія Riedel Communications проводитиме акредитації учасників, членів делегацій, преси, персоналу, фанів і гостей пісенного конкурсу «Євробачення-2017».

НСТУ вестиме переговори щодо процедури закупівлі послуг із підготовки, встановлення, експлуатації та демонтажу конструкцій глядацьких трибун для цього пісенного конкурсу з ТОВ «Артмакс Інжиніринг» зі Львова.

Нагадаємо, на «Євробачення», яке проходитиме в Києві у травні 2017 року, готуються приїхати конкурсанти із 43 країн. півфінали 62-го пісенного конкурсу відбудуться 9 та 11 травня. Фінал «Євробачення-2017» – 13 травня. Ареною шоу обрано Міжнародний виставковий центр у Києві.

Як повідомляв «Главком», Київ уже витратив 34 млн на підготовку до «Євробачення-2017».