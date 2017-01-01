Отримати субсидії буде складніше через їхню монетизацію - Розенко
- Сьогодні, 08:56
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Процес монетизації субсидій включає у себе два компоненти, пояснив віце-прем'єр
Процес монетизації субсидій споживача дуже суттєво ускладнить процедуру їхнього оформлення.
Про це в ефірі «5 каналу» заявив віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко.
Він пояснив, що процес монетизації субсидій включає у себе два компоненти. Зокрема, перший з них - це монетизація розрахунків між особами, що надають послуги, що включає кліринг та роботу з документами. За його словами, сьогодні уряду радять монетизувати саме цю частину системи, з чим він погоджується.
Другий компонент вже стосується безпосередньої монетизації субсидій споживача.
«І тут виникають у нас великі питання, що монетизація субсидій дуже суттєво ускладнить процедуру оформлення субсидій. Я пишаюся тим, що ми свого часу запропонували систему субсидій, які можна було оформити дуже просто, і я проти того, щоб людям було важче. А тут починається, відкриття рахунків у банках, перерахунок коштів щомісячний і не в кожному селі у нас є відділення банків», – наголосив Розенко.
Раніше в уряді розповіли, коли субсидії будуть давати грошима.
Про те, як отримати допомогу від держави на сплату комунальних послуг, ви можете дізнатися зі статті «Главкома»: «Як отримати житлову субсидію у 2017 році».