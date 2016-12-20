Отруєння «Боярышником» в Росії: вже 53 померлих

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Масове отруєння настоянкою глоду почалося в Іркутську ще в вихідні

Чотири особи померли за ніч у лікарнях Іркутська від отруєння «Боярышником» (настоянкою глоду), надійшли з тим самим діагнозом ще 12 осіб.

Про це повідомили РІА Новости в регіональному міністерстві охорони здоров'я.

«За ніч у трьох іркутських лікарнях померли чотири людини. Доправили 12», — сказав співрозмовник.

Масове отруєння підробленим спиртовмісним засобом «Боярышник», у складі якого виявили метиловий спирт, сталося в Іркутську у вихідні.

Як відомо, жителі Іркутська вживали дешевий «концентрат для прийняття ванн» як алкогольну продукцію.

Ціна в місцевих магазинах становила близько 40 рублів за пляшку. У місті виявили більше ста точок збуту сурогатного «Боярышника».