Отруєння «Боярышником» в Росії: вже 53 померлих
- 20 Грудня, 08:22
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Масове отруєння настоянкою глоду почалося в Іркутську ще в вихідні
Чотири особи померли за ніч у лікарнях Іркутська від отруєння «Боярышником» (настоянкою глоду), надійшли з тим самим діагнозом ще 12 осіб.
Про це повідомили РІА Новости в регіональному міністерстві охорони здоров'я.
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«За ніч у трьох іркутських лікарнях померли чотири людини. Доправили 12», — сказав співрозмовник.
Масове отруєння підробленим спиртовмісним засобом «Боярышник», у складі якого виявили метиловий спирт, сталося в Іркутську у вихідні.
Як відомо, жителі Іркутська вживали дешевий «концентрат для прийняття ванн» як алкогольну продукцію.
Ціна в місцевих магазинах становила близько 40 рублів за пляшку. У місті виявили більше ста точок збуту сурогатного «Боярышника».