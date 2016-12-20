  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Отруєння «Боярышником» в Росії: вже 53 померлих

    • 20 Грудня, 08:22
    • Розсилка

    Масове отруєння настоянкою глоду почалося в Іркутську ще в вихідні

    Чотири особи померли за ніч у лікарнях Іркутська від отруєння «Боярышником» (настоянкою глоду), надійшли з тим самим діагнозом ще 12 осіб.

    Про це повідомили РІА Новости в регіональному міністерстві охорони здоров'я.

    Читайте також

    «За ніч у трьох іркутських лікарнях померли чотири людини. Доправили 12», — сказав співрозмовник.

    Масове отруєння підробленим спиртовмісним засобом «Боярышник», у складі якого виявили метиловий спирт, сталося в Іркутську у вихідні. 

    Як відомо, жителі Іркутська вживали дешевий «концентрат для прийняття ванн» як алкогольну продукцію.

    Ціна в місцевих магазинах становила близько 40 рублів за пляшку. У місті виявили більше ста точок збуту сурогатного «Боярышника».

    Читайте також
    отруєння
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Комментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ