Отруєння «Боярышником». Затримано начальника поліції Іркутська

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Слідчий комітет порушив проти начальника поліції кримінальну справу

Начальника відділу поліції УМВС по Іркутську Дениса Черемисіна затримано в рамках справи про отруєння «Боярышником», чоловіка підозрюють у недбалості, заявила в.о. керівника управління взаємодії зі ЗМІ Слідчого комітету Росії Світлана Петренко, пише РИА «Новости».

За версією слідства, Черемисін, який очолює підрозділ дільничних уповноважених відділу поліції №4 УМВС по Іркутську, не організовував належним чином роботу своїх підлеглих. В результаті в одному з торгових павільйонів на підвідомчій відділу території став можливим продаж косметичного засобу для прийняття ванн «Боярышник», в якій містився, зокрема, метанол, що спричинив загибель людей.

СК порушив проти Черемисіна кримінальну справу за статтею «халатність, що призвела до смерті двох або більше осіб». Поліцейського затримано.

Як повідомлялося раніше, кількість жертв отруєння настоянкою глоду в Іркутську вже перевищило 70 осіб. Шестеро дітей залишилися сиротами.

Раніше лікарі повідомляли, що більшість потерпілих надійшла до лікарень у стані коми. З моменту вживання косметичного лосьону «Боярышник» до появи симптомів отруєння минає від однієї до 24 годин.

Масове отруєння підробленим засобом, у складі якого виявили метиловий спирт, сталося в Іркутську 17 грудня. Слідчі РФ порушили кримінальну справу. Під час розслідування вони знайшли підпільні цехи з виробництва продукту, затримали 12 осіб, які поширювали отруйну рідину.