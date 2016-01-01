Отруєння концентратом для ванн у РФ: депутат Держдуми запропонував примусово лікувати алкоголіків

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Цех із нелегального виробництва настоянки глоду виявили в одному з садів поряд із мікрорайоном, де зафіксовано найбільшу кількість отруєнь в Іркутську

Заступник голови думського комітету з охорони здоров'я РФ Микола Говорін запропонував за рішенням суду примушувати до лікування людей, які страждають на алкоголізм.

Після випадку з отруєнням людей в Іркутську депутат вважає за необхідне також прирівняти настоянку «Боярышника» (глоду) до алкогольної продукції, підвищити акцизи на неї і вартість настоянки.

Наразі відомо, що від вживання настоянки глоду, яка насправді є концентратом для ванн, померло 48 осіб. Про це повідомляє «РИА Новости».

Жителі Іркутська вживали дешевий «концентрат для прийняття ванн» як алкогольну продукцію.

Ціна в місцевих магазинах становила близько 40 рублів за пляшку. У місті виявили більше ста точок збуту сурогатного «Боярышника».