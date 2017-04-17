«Овочева війна» з Туреччиною обійшлася Росії в 1,5 млрд доларів

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Через продембарго Росія втратила від 1,3 до 1,5 млрд доларів, а Туреччина зуміла переорієнтувати експортні потоки

Торговельна війна з Анкарою коштувала Москві 1,3-1,5 млрд доларів, а російські споживачі втратили можливість купувати дешеві турецькі овочі. Такий висновок міститься в моніторингу економічної ситуації, підготовленому Російською академією народного господарства та державної служби, Інститутом Гайдара і Всеросійської академії зовнішньої торгівлі, повідомляє «Лента.ру».

Експерти зазначили, що через продембарго Росія втратила від 1,3 до 1,5 млрд доларів, а Туреччина у відповідь ввела мита на постачання низки російської продукції. При цьому Анкара зуміла переорієнтувати експортні потоки в тому числі в ті країни, які мають з Росією особливі торгові режими. Так, поставки в Білорусь зросли більш ніж у сім разів, у Казахстан – у 12,2 разу, в Азербайджан – в 54,1 разу. Водночас у Росії місцеві виробники помідорів і огірків отримали нішу на ринку розміром 0,5 млрд доларів.

Відносини між Росією і Туреччиною загострилися після того, як 24 листопада 2015 року турецькі винищувачі ліквідували російський літак Су-24, який порушив повітряний простір країни після бомбових ударів у прикордонних районах Сирії.

Уряд РФ ввів заборону на ввезення низки продуктів з Туреччини: м'яса, овочів, фруктів тощо. У середині 2015 року відносини почали налагоджуватися, а санкції пом'якшуватися, при цьому помідори та огірки залишаються під дією ембарго.