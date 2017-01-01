Озброєні люди захопили приміщення «Черкасиобленерго»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Поліція в результати тривалих перемовин звільнила приміщення держустанови від озброєних сторонніх осіб

Працівники поліції звільнили приміщення «Черкасиобленерго» від озброєних вогнепальною зброєю осіб. Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції в Черкаській області.

«Інформація про групу невідомих осіб, які перебувають в приміщенні Черкасиобленерго та мають при собі велику кількість вогнепальної зброї, надійшла до Черкаського відділу поліції. На місце події було негайно направлено найближчі наряди поліції, оперативних працівників та співробітників підрозділу спеціального призначення. Як було з’ясовано на місці події, на другому поверсі приміщення знаходиться близько 30 осіб, які озброєні помповими рушницями та травматичною зброєю», - інформують у поліції.

В результаті тривалих перемовин керівництва ГУ Нацполіції з даними особами приміщення держустанови було звільнено від сторонніх осіб.

На даний час працівники поліції встановлюють підстави та мету перебування даних осіб на території товариства. Зброя, яку мали при собі вказані особи, вилучена.