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    Озброєний чоловік намагався проникнути в посольство США в Туреччині, - ЗМІ

    • 20 Грудня, 05:22
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    Напередодні в Анкарі стався озброєний напад на посла Росії в Туреччині

    Озброєний чоловік намагався увійти в посольство США в Анкарі, однак поліцейським вдалося його зупинити і затримати. Про це повідомляє видання Daily Sabah в своєму твіттері.

    «Озброєний чоловік спробував проникнути в посольство США в Анкарі, поліції вдалося знешкодити його і взяти під варту», - йдеться в повідомленні.

    Відзначається, що співробітникам посольства було дозволено через деякий час покинути будівлю. При цьому поліція буде в активному режимі чергувати біля території посольства до ранку 20 грудня.

    Нагадаємо, посол Росії у Туреччині Андрій Карлов зазнав вогнепального поранення на художній виставці в столиці Туреччини Анкарі.

    Напад стався під час відкриття виставки у центрі сучасного мистецтва, коли посол виголошував промову з трибуни.

    Крім нього, поранені також кілька людей.

    Як повідомляється, турецькі правоохоронці вбили людину, яка вчинила напад на посла РФ в Анкарі Андрія Карлова.

    Перед цим нападник заявив, що живим не покине будівлю. Теракт назвав актом відплати за дії Росії в Алеппо.

    Згодом, в МЗС РФ  підтвердили, що Андрій Карлов помер.

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