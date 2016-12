Озброєний чоловік намагався проникнути в посольство США в Туреччині, - ЗМІ

Напередодні в Анкарі стався озброєний напад на посла Росії в Туреччині

Озброєний чоловік намагався увійти в посольство США в Анкарі, однак поліцейським вдалося його зупинити і затримати. Про це повідомляє видання Daily Sabah в своєму твіттері.

«Озброєний чоловік спробував проникнути в посольство США в Анкарі, поліції вдалося знешкодити його і взяти під варту», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що співробітникам посольства було дозволено через деякий час покинути будівлю. При цьому поліція буде в активному режимі чергувати біля території посольства до ранку 20 грудня.

BREAKING — A gunman tried to enter the US Embassy in Ankara, police neutralised the attacker and took him into custody