Озброєний чоловік намагався проникнути в посольство США в Туреччині, - ЗМІ
- 20 Грудня, 05:22
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Напередодні в Анкарі стався озброєний напад на посла Росії в Туреччині
Озброєний чоловік намагався увійти в посольство США в Анкарі, однак поліцейським вдалося його зупинити і затримати. Про це повідомляє видання Daily Sabah в своєму твіттері.
«Озброєний чоловік спробував проникнути в посольство США в Анкарі, поліції вдалося знешкодити його і взяти під варту», - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що співробітникам посольства було дозволено через деякий час покинути будівлю. При цьому поліція буде в активному режимі чергувати біля території посольства до ранку 20 грудня.
BREAKING — A gunman tried to enter the US Embassy in Ankara, police neutralised the attacker and took him into custody— DAILY SABAH (@DailySabah) 20 декабря 2016 г.
FOOTAGE: Police arrest the gunman outside the US Embassy in Ankara. He swears and says "don't play with us" pic.twitter.com/ZmFzYR2kq0— DAILY SABAH (@DailySabah) 20 декабря 2016 г.
Нагадаємо, посол Росії у Туреччині Андрій Карлов зазнав вогнепального поранення на художній виставці в столиці Туреччини Анкарі.
Напад стався під час відкриття виставки у центрі сучасного мистецтва, коли посол виголошував промову з трибуни.
Крім нього, поранені також кілька людей.
Як повідомляється, турецькі правоохоронці вбили людину, яка вчинила напад на посла РФ в Анкарі Андрія Карлова.
Перед цим нападник заявив, що живим не покине будівлю. Теракт назвав актом відплати за дії Росії в Алеппо.
Згодом, в МЗС РФ підтвердили, що Андрій Карлов помер.