Озброєний чоловік намагався проникнути в посольство США в Туреччині, - ЗМІ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Напередодні в Анкарі стався озброєний напад на посла Росії в Туреччині

Озброєний чоловік намагався увійти в посольство США в Анкарі, однак поліцейським вдалося його зупинити і затримати. Про це повідомляє видання Daily Sabah в своєму твіттері.

«Озброєний чоловік спробував проникнути в посольство США в Анкарі, поліції вдалося знешкодити його і взяти під варту», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що співробітникам посольства було дозволено через деякий час покинути будівлю. При цьому поліція буде в активному режимі чергувати біля території посольства до ранку 20 грудня.

BREAKING — A gunman tried to enter the US Embassy in Ankara, police neutralised the attacker and took him into custody — DAILY SABAH (@DailySabah) 20 декабря 2016 г.

FOOTAGE: Police arrest the gunman outside the US Embassy in Ankara. He swears and says "don't play with us" pic.twitter.com/ZmFzYR2kq0 — DAILY SABAH (@DailySabah) 20 декабря 2016 г.

Нагадаємо, посол Росії у Туреччині Андрій Карлов зазнав вогнепального поранення на художній виставці в столиці Туреччини Анкарі.

Напад стався під час відкриття виставки у центрі сучасного мистецтва, коли посол виголошував промову з трибуни.

Крім нього, поранені також кілька людей.

Як повідомляється, турецькі правоохоронці вбили людину, яка вчинила напад на посла РФ в Анкарі Андрія Карлова.

Перед цим нападник заявив, що живим не покине будівлю. Теракт назвав актом відплати за дії Росії в Алеппо.

Згодом, в МЗС РФ підтвердили, що Андрій Карлов помер.