Озброєний чоловік у Києві втік від поліції на викраденій маршрутці

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За даними ЗМІ, поранення дістав водій маршрутки

Невідомий на Троєщині у Києві, погрожуючи пістолетом, викрав маршрутку, викинувши водія з салону, передає dtp.kev.ua.

«Невідомий чоловік, погрожуючи пістолетом, викрав маршрутку, викинувши водія з салону транспорту. Водій намагався втекти і скоїв зіткнення з цивільним автомобілем на вулиці Алішера Навої. Внаслідок аварії є потерпілі», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, потім на Райдужному «викрадач протаранив поліцейський автомобіль».

«За викрадачем була поліцейська гонитва. Поліція відкрила вогонь на ураження. Приблизно через 10 пострілів по колесах транспорт було зупинено біля залізничної станції «Троєщина», – додали у виданні.

Як вказано, викрадач зник. Поранено одну людину, ймовірно, це водій маршрутки.

«Розшук за застосування вогнепальної зброї, 170–185 см, 30–35 років, чорний камуфляж», – ідеться у повідомленні.