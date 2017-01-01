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    Озброєний чоловік у Києві втік від поліції на викраденій маршрутці

    • Сьогодні, 11:08
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    За даними ЗМІ, поранення дістав водій маршрутки

    Невідомий на Троєщині у Києві, погрожуючи пістолетом, викрав маршрутку, викинувши водія з салону, передає dtp.kev.ua.

    «Невідомий чоловік, погрожуючи пістолетом, викрав маршрутку, викинувши водія з салону транспорту. Водій намагався втекти і скоїв зіткнення з цивільним автомобілем на вулиці Алішера Навої. Внаслідок аварії є потерпілі», – йдеться у повідомленні.

    Як зазначається, потім на Райдужному «викрадач протаранив поліцейський автомобіль».

    «За викрадачем була поліцейська гонитва. Поліція відкрила вогонь на ураження. Приблизно через 10 пострілів по колесах транспорт було зупинено біля залізничної станції «Троєщина», – додали у виданні.

    Як вказано, викрадач зник. Поранено одну людину, ймовірно, це водій маршрутки.

    «Розшук за застосування вогнепальної зброї, 170–185 см, 30–35 років, чорний камуфляж», – ідеться у повідомленні. 

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    Озброєний чоловік у Києві втік від поліції на викраденій маршрутці
    Озброєний чоловік у Києві втік від поліції на викраденій маршрутці
    Озброєний чоловік у Києві втік від поліції на викраденій маршрутці
    Озброєний чоловік у Києві втік від поліції на викраденій маршрутці
    Озброєний чоловік у Києві втік від поліції на викраденій маршрутці

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