У Манілі загинув озброєний нападник на готельний комплекс

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Поліція біля готелю у Манілі

За даними правоохоронних органів, злочинець діяв сам

Чоловік, який напав з гвинтівкою на казино в готелі Resorts World Manila в столиці Філіппін Манілі, загинув.

Про це повідомила поліція Філіппін, передає ВВС.

За однією версією, злочинець був застрелений поліцейськими. Про це повідомив телеканал GMA з посиланням на главу поліції Філіппін Рональда Деларосу. За іншою версією, нападник застрелився. Про це - також з посиланням на поліцію - повідомило агентство Reuters.

За даними правоохоронних органів, злочинець діяв сам. Але очевидці стверджували, що нападників було декілька.

За версією поліції, причиною нападу могло стати пограбування.

Раніше повідомлялося, що відповідальність за напад взяла на себе терористичне угруповання «Ісламська держава», хоча правоохоронці спростовують цю інформацію.

Нагадаємо, пізно ввечері 1 червня в готелі Resorts World Manila у столиці Філіппін сталася стрілянина. Очевидці подій розповіли, що в готель увійшли озброєні люди в масках і відкрили стрілянину. Також очевидці повідомили, що чули вибух.

Співробітник філіппінського Червоного хреста повідомив, що в результаті стрілянини постраждали щонайменше 25 осіб.