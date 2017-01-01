Ожеледиця в столиці: за січень понад 700 травмованих киян

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Ожеледиця на дорогах

У січні минулого року травмування під час ожеледиці отримали близько 500 киян

З початку цього року до швидкої допомоги звернулося 817 жителів Києва через обмороження чи травмування під час ожеледиці. Про це УНН повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва у відповідь на запит.

Згідно з даними центру, з початку 2017 року і до цього часу за допомогою у зв'язку із травмуванням під час ожеледиці до швидкої допомоги звернулось 725 киян, при цьому в аналогічний період часу минулого року таких звернень було 529.

Також, минулого року було зафіксовано 36 фактів переохолоджень та 36 відморожень у зазначений період. Цього ж року було зафіксовано 51 факт переохолодження і 41 відмороження.

У центрі швидкої допомоги зазначили, що минулого року таких морозів у цей час не було, але показники майже не змінились.