«Пацан сказал, пацан не сделал». У кремлівських ЗМІ нова хвиля цькування Трампа

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Російські медіа не можуть заспокоїтися: чому президент США «кинув» Путіна?

Після удару американських «Томагавків» по сирійській авіабазі пропагандистські медіа Кремля, очевидно, отримали нову методичку, ключовий пункт якої – висвітлення роботи президента США Дональда Трампа у негативному ключі. Однак нинішня хвиля псування іміджу Трампа у російських медіа вийшла гостро істеричною: складається враження, що кампанія не продумана, як зазвичай, а радше спонтанна.

Перше, що зробити редактори кремлівських ЗМІ, – вдалися до звичних уже маніпуляцій громадською думкою. Так, у низці російських медіа сьогодні з’явилися результати опитування компанії TNS Global для російського медіа-холдингу Sputnik (мовлення якого поширюється на низку країн Заходу) щодо оцінки діяльності Трампа. Однак опитування проводилося – увага! – з 16 по 22 лютого. Таким чином, задовго до удару Америки по Сирії. Втім, псувати імідж Трампа потрібно було терміново, тому актуальність результатів дослідження російські пропагандисти, очевидно, вирішили не брати уваги.

Додамо, що основною цільовою аудиторією Sputnik є проросійськи налаштована аудиторія. Саме такою і є редакційна політика цього медіа-холдингу.

Отже, сьогодні під заголовками на кшталт «Опитування: Європейці вважають президентство Трампа загрозою світовій безпеці» – РИА «Новости» та ще більш маніпулятивним «Європейці вважають, що за Трампа світ буде менш безпечним» – «Вести».

Сайт «Лента.ру» пішов далі: вибухнув обуренням на підступного Трампа, який обманув сподівання росіян. Стаття із красномовним заголовком «Пацан сказав, пацан не зробив» та лідом «Як змінюються погляди Трампа на ключові зовнішньополітичні проблеми» нагадує істерику покинутої коханки.

Видання згадує, як Трамп обіцяв Путіну дружбу та порозуміння. Наводить цитату: «Я думаю, з Путіним ми дуже добре порозуміємося, мені так здається» та веде далі – «під час передвиборної кампанії (Трамп) неодноразово висловлював надію на встановлення теплих особистих відносин з російським президентом і вибудовування взаємодії між Москвою і Вашингтоном». І от тепер так змінив свою позицію… Примітно, що риторика Трампа щодо Росії змінилася практично одразу після того, як він вступив на посаду президента США, однак РФ досі не може йому цього пробачити. Ракетний обстріл Трампом авіабази в Сирії стали черговим приводом, щоб нагадати про всі старі образи.

Видання також дорікає Трампу у непослідовності і щодо його позиції з Китаєм. У кінці матеріалу «Лента.ру» у найкращих традиціях жіночих сліз починає шукати виправдання поведінці Трампа. Для цього дає слово експертам, які перераховують мотиви поведінки президента США.

Тим часом рупор Кремля RussianToday в історії з обстрілом Сирії намагається максимально вигородити Путіна, вперто дотримуючись давно знайомої формули «ихтамнет», і веде далі – це все, мовляв, провокації проти миролюбивої Росії. «Західні політики і ЗМІ не вважають за потрібне чекати на результати розслідування під егідою ООН. Постпред Вашингтона при організації в своїх звинуваченнях посилається на якісь «засекречені» докази, а ЗМІ пішли ще далі – припустили, що Трамп і Путін вступили в змову, а удар Пентагону по сирійській авіабазі – піар-хід американського президента».

З іншого боку, складається враження, що Кремль немов би дає Трампу шанс «виправитися» та маніпулює дещо інакше: мовляв, а раптом насправді все не так, як здається, а Путін і Трамп – хороші друзі? З цього випливає, що по-справжньому сваритися з президентом США глава Росії не хоче.

Федеральне російське телебачення також не пасе задніх. Основний меседж – це все наклеп та безґрунтовні обвинувачення. Так, на одному з пропагандистських телеканалів «Россия 24» вийшов сюжет про те, що Трамп атакував авіабазу в Сирії тільки заради своєї доньки, яка начебто була вражена фотографіями загиблих унаслідок хіматаки дітей. «Складається враження, що розтиражовані пресою фотографії жертв хіматаки в Сирії стали ледь не єдиним аргументом, щоб змусити вдарити по аеропорту в Хомсі», – розповідає автор сюжету.

«Ілюстрації зробили свою справу, а в цілому небажання вникати в суть стали відмінною рисою не лише західних політиків, а й західних засобів масової інформації», – плачуться на несправедливість путінські пропагандисти.

Як повідомляв «Главком», президент США Дональд Трамп у ніч проти 7 квітня віддав наказ завдати удару по авіабазі в Сирії. 59 ракет класу Tomahawk було випущено з американського корабля в Середземному морі.

Удари було спрямовано проти баз сирійських ВПС, закритих ангарів, заправної і логістичної інфраструктури, бункерів зі зброєю, систем ППО і радарів.