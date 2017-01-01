Пакистанські спецслужби звітують про ліквідацію щонайменше восьми командирів ІДІЛ

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Бойовики ІДІЛ

Рейд спецслужб був викликаний викраденням двох китайських вчителів минулого місяця

Співробітники служби безпеки Пакистану повідомили, що щонайменше вісім польових командирів екстремістського угрупування «Ісламська держава» були вбиті під час триденного наступу.

Про це повідомляє ВВС.

Співробітники, які побажали залишатися неназваними, повідомили, що наступальна операція сконцентрована навколо печери у міста Мастунг в Белуджистані, яку бойовики ІДІЛ використовують як укриття.

Повідомляється, що рейд був викликаний викраденням двох китайських вчителів минулого місяця в столиці Белуджистана Кветті, однак знайти викрадених не вдалося.

«Ісламська держава» також взяла на себе відповідальність за потужний вибух бомби в Мастунг минулого місяця, в результаті якого загинули 25 осіб.

До слова, у травні Індія звинувачує Пакистан у вбивстві і понівеченні тіл двох своїх військових у суперечливому регіоні Кашмір.