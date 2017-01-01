Палата представників США затвердила виділення Україні 150 млн доларів на військові потреби

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150 млн доларів виділяється на поставку в Україну «летальної і нелетальної допомоги, щоб протистояти російській агресії»

Палата представників США у середу переважною більшістю голосів затвердила законопроект про фінансування військових витрат, що передбачає спрямування 578 млрд дол. на американські збройні сили, закладаючи основу для істотного збільшення бюджету Пентагону, і 150 млн доларів допомоги Україні, передає ABC News.

Ухвалення оборонного законопроекту 371-48 на 2017-ий фінансовий рік відкриває шлях для дій сенату США.

Як зазначається, адміністрація президента Дональда Трампа готує 30 млрд дол. доповнення до законопроекту.

Сполучені Штати витрачають на оборону більше, ніж наступні сім країн після них разом узятих. Проте, «яструби» з Республіканської партії тиснуть на Трампа щодо збільшення витрат на оборону на десятки мільярдів, пише видання.

Оборонний законопроект-2017 передбачає виділення 516 млрд дол. на основні військові потреби, які охоплюють все - від закупок бомб і куль до підготовки військ. Майже 62 млрд дол. спрямовуються на триваючі військові операції в Афганістані, Іраку та в інших місцях.

Законопроект також передбачає витрати у 980 млн дол. на підготовку і оснащення іноземних сил для боротьби з угрупованням «Ісламська держава».

Вказано також, що ще 150 млн дол. виділяється на поставку в Україну «летальної і нелетальної допомоги, щоб протистояти російській агресії».

Також передбачається виділення 3,4 млрд дол. на європейську ініціативу запевнення, іншу програму, спрямовану на протидію російським загрозам.

Нагадаємо, раніше США запропонували виділити Україні 150 млн доларів на військові потреби.

Крім того, стало відомо, що Україна може отримати військові кораблі НАТО.

Нагадаємо, американський конгрес заборонив Пентагону співпрацювати з Росією.

Джерело: УНН