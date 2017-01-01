Пам'ятники полякам у Львові спаплюжили російські найманці – Геращенко



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сплюндрований пам'ятник

Радник міністра МВС зазначив, що українські націоналісти точно не мають жодного стосунку до фактів осквернення польських могил

Росія найняла громадян України, аби ті скоїли акт вандалізму щодо пам'ятників полякам у Львові. Про це на своїй сторінці у Facebook написав радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Він зазначив, що українські націоналісти точно не мають жодного стосунку до цих фактів осквернення польських могил.

«Це зробили найняті за невеликі гроші громадяни України за планом, розробленим у місті Москва. Мета плану проста – внести розбрат в українсько-польські відносини, що перебувають сьогодні у не найкращому стані, за принципом «що гірше українцям і полякам, що більше вони будуть ненавидіти одне одного, то краще для путінської Росії», – наголосив Геращенко.

Він зазначив, що минулого року у листопаді-грудні Росія також замовила низку антисемітських акцій, кульмінацією яких було підкидання свинячої голови на могилу цадика Нахмана в Умані. Понад те, за його словами, провокації Росії стосуються також і нещодавнього нападу на директора Інституту національної пам'яті Володимира В‘ятровича.

«Нашою відповіддю на російські провокації буде ретельне розслідування кожної такої провокації і притягнення винних до кримінальної відповідальності з максимально можливим покаранням», – підсумував Геращенко.

Нагадаємо, що 11 та 12 березня у Львові та Львівській області було сплюндровано дві пам’ятки, присвячені полякам. Спочатку у самому місті невідомі вандали розмалювали пам'ятник ростріляним польським професорам на Вулецьких пагорбах. Наступного дня в селі Підкамінь було понівечено польські поховання.

«Обидва пам'ятники вже відчищено, пошкоджень на них не виявлено. Правоохоронці вживають заходів, аби встановити осіб, причетних до скоєння правопорушень», – йдеться у повідомленні Нацполіції.

В облдержадміністрації також заявили, що випадки осквернення є спланованими провокаціями, «покликаними зіпсувати дружні відносини між українським та польським народами».

До слова, наприкінці лютого на Львівщині відновили меморіал загиблим полякам.

Також варто зауважити, директор Українського єврейського комітету Едуард Долінський на своїй сторінці у Facebook в середу написав, що на новому єврейському кладовищі в Саврані (Одеська область) повністю знищили меморіал жертвам Голокосту.

У поліції натомість виправдовуються, що руйнування стіни Меморіалу сталося ще близько місяця тому.