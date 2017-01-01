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Пан Гі Муну дозволили балотуватися в президенти

Дослідницька група парламенту Південної Кореї прийшла до висновку, що екс-глава ООН Пан Гі Мун може займати державну посаду в Кореї - в тому числі балотуватися в президенти. Про це повідомляє «Ренхап».

Спеціальна група парламенту проаналізувала резолюцію ООН, посилаючись на яку критики Пан Гі Муна заявляли, що той не може претендувати на президентський пост. Однак парламентарії побачили, що в тексті резолюції використовуються такі слова, як, наприклад, «бажано», які не перекривають дорогу екс-главі ООН в політику.

Документ ООН, зокрема, підкреслює, що колишньому генсеку організації, який виступав як довірена особа безлічі держав, не бажано займати урядовий пост.

У парламенті Південної Кореї додали, що Пан Гі Муну, якщо він захоче балотуватися в президенти, доведеться довести, що його попередній досвід роботи не позначиться негативно на інтересах його країни. Там же зазначив, що зазвичай колишні глави ООН «утримуються» від роботи в державних відомствах.