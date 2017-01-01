Папа Франциск канонізуватиме двох дітей-пастухів, свідків явлення діви Марії
- Сьогодні, 14:06
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Діти побачили Діву Марію рівно 100 років тому у місті Фатима
Церемонія канонізації дітей відбудеться у Фатимі під час меси, яку проведе понтифік. У п'ятницю Папа Франциск прибув із прочею до Португалії. У ці дні у Фатимі зібралися близько мільйона прочан.
Понтифік прибув до Фатіми на вертольоті з Лісабона і ввечері в п'ятницю здійснив поїздку по місту в своєму папамобілі.
У п'ятницю під час Вігілії (всеношної) в каплиці, побудованої, як вважається, на місці явлення Діви Марії, понтифік говорив про необхідність гармонії між усіма людьми і застерігав від воїн, які «розривають світ на частини».
Як стверджує римсько-католицька церква, 13 травня 1917 року поблизу Фатіми дітям-пастухам - Франсишку і Жасінти, а також їх кузини Лусії з'явилася Богородиця. Вона нібито розповіла їм про майбутню революції в Росії, про закінчення Першої світової війни, про Другу світову війну, а також про замах на папу римського.
Франсишку і Жасінти померли в 1918 році під час епідемії іспанки, яка вразила тоді Європу.
Обряд зарахування Франсишку і Жасінти до лику блаженних (беатифікація), який передує канонізації, відбувся у 2000 році за папи Івана Павла II. Беатифікація Лусії дос Сантош, яка записала так звані «три таємниці Фатіми», почалася після її смерті в 2005 році і поки що не завершилася.