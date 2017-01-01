Папа Римський назвав Любомира Гузара одним з найшанованіших моральних авторитетів

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У Києві попрощалися з Любомиром Гузаром

Папа Римський Франциск написав лист до нинішнього очільника УГКЦ верховного архієпископа Святослава Шевчука

Колишній глава Української греко-католицької церкви Любомир Гузар був одним із найзначніших та найбільш шанованих моральних авторитетів останніх десятиліть.

Про це Папа Римський Франциск написав у листі до нинішнього очільника УГКЦ верховного архієпископа Святослава Шевчука, повідомляє DW з посиланням на «Радіо Ватикану».

Франциск вказав на те, що Любомир Гузар спромігся не лише вивести УГКЦ з підпілля, до якого її змушували гоніння, а й подарував їй нову радість від віри. Кардинал, попри поважний вік та постійні хвороби, був «навчителем мудрості», особливо щодо скривджених та тих, хто страждав, зазначив понтифік.

За його словами, багато українців, попри конфесійні розбіжності, завдяки померлому екс-предстоятелю українських греко-католиків почувалися потрібними та втішеними.

На думку понтифіка, сам Гузар був «палким українцем» з людською теплотою та надзвичайною прихильністю до молоді.

Сьогодні у Патріаршому соборі Воскресіння Христового відбулася заупокійна божественна літургія, а після неї – чин погребіння Блаженнішого Любомира Гузара.

Неподалік від собору було розкидано сміття, урни переповнені, біля них лежали порожні пляшки.

Як повідомляв «Главком», УГКЦ проголосила кардинала Гузара всенародним молільником за мир в Україні.

Нагадаємо, в середу ввечері глава УГКЦ (2005–2011 рр.) блаженніший Любомир Гузар помер на 85-му році життя.

В УГКЦ назвали причини смерті Любомира Гузара: після тривалої хвороби. У резиденції у Княжичах під Києвом, де Блаженніший жив останні роки, почалися приготування до його похорону.

Читайте матеріал «Главкома»: «Війна буде тривати, допоки вона буде вигідна». Заповіт Любомира Гузара.

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