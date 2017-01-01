Папа Римський порівняв центри для біженців з концтаборами

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Папа Римський Франциск

Папа Франциск обурився закриттям кордонів для мігрантів

Папа Римський Франциск жорстко розкритикував ставлення до біженців у центрах їхнього утримання, а також назвав «самогубством» те, що Європа зачиняє кордони перед біженцями, повідомляє Deutsche Welle.

«Це правда, що ми в Європі є цивілізацією, яка припинила народжувати дітей, але ми також зачиняємо двері для мігрантів. Це називається самогубством», — сказав він.

Він жорстко розкритикував ставлення до біженців у центрах їхнього утримання. За його словами, багато з них нагадують «концентраційні табори».

Водночас Папа похвалив «щедрість» таких прифронтових країн, як Італія та Греція.

«Якби кожна громада в Італії прийняла двох мігрантів, то місця вистачило б усім», — зазначив Франциск.

Нагадаємо, у своєму великодньому посланні Urbi et orbi Папа Римський побажав «охопленій кривавим конфліктом» Україні дійти згоди.