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    Папа Римський порівняв центри для біженців з концтаборами

    • Сьогодні, 01:47
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    Папа Римський Франциск
    Папа Римський Франциск

    Папа Франциск обурився закриттям кордонів для мігрантів

    Папа Римський Франциск жорстко розкритикував ставлення до біженців у центрах їхнього утримання, а також назвав «самогубством» те, що Європа зачиняє кордони перед біженцями, повідомляє Deutsche Welle.

    «Це правда, що ми в Європі є цивілізацією, яка припинила народжувати дітей, але ми також зачиняємо двері для мігрантів. Це називається самогубством», — сказав він.

    Він жорстко розкритикував ставлення до біженців у центрах їхнього утримання. За його словами, багато з них нагадують «концентраційні табори».

    Водночас Папа похвалив «щедрість» таких прифронтових країн, як Італія та Греція.

    «Якби кожна громада в Італії прийняла двох мігрантів, то місця вистачило б усім», — зазначив Франциск.

    Нагадаємо, у своєму великодньому посланні Urbi et orbi Папа Римський побажав «охопленій кривавим конфліктом» Україні дійти згоди.

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