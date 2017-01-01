Папа Римський розкритикував назву «матір усіх бомб»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Неядерний снаряд під назвою «матір усіх бомб»

«Мені було соромно, коли я почув цю назву», - розповів Папа Франциск

Папа Римський Франциск критично поставився до назви «матір усіх бомб», яку США присвоїли найпотужнішому неядерному снаряду GBU-43/B.

Спілкуючись зі студентами, понтифік нагадав, що мати дає людині життя, а не смерть, повідомляє Reuters.

«Мені було соромно, коли я почув цю назву. Мати дає життя, а вона дає смерть, і ми називаємо цей пристрій матір'ю. Що відбувається?», - обурився Франциск.

США скинули найпотужнішу неядерну бомбу на позиції ІДІЛ в Афганістані 13 квітня. Вага бомби становить 9,5 тони. Удар з використанням «матері всіх бомб» став її першим використанням в бою після розробки і випробувань в 2003 році.

Повідомлялося, що в результаті удару були зруйновані три підземних тунелі терористів, а також склад зі зброєю і боєприпасами. Влада Афганістану підкреслили, що удар був заздалегідь узгоджений з афганським військовим командуванням. В результаті нього серед мирного населення ніхто не постраждав.

Згодом стало відомо про смерть 82 бойовиків.