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    Папа Римський розкритикував назву «матір усіх бомб»

    • Сьогодні, 07:09
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    Неядерний снаряд під назвою&nbsp;&laquo;матір усіх бомб&raquo;
    Неядерний снаряд під назвою «матір усіх бомб»

    «Мені було соромно, коли я почув цю назву», - розповів Папа Франциск

    Папа Римський Франциск критично поставився до назви «матір усіх бомб», яку США присвоїли найпотужнішому неядерному снаряду GBU-43/B.

    Спілкуючись зі студентами, понтифік нагадав, що мати дає людині життя, а не смерть, повідомляє Reuters.

    «Мені було соромно, коли я почув цю назву. Мати дає життя, а вона дає смерть, і ми називаємо цей пристрій матір'ю. Що відбувається?», - обурився Франциск.

    США скинули найпотужнішу неядерну бомбу на позиції ІДІЛ в Афганістані 13 квітня. Вага бомби становить 9,5 тони. Удар з використанням «матері всіх бомб» став її першим використанням в бою після розробки і випробувань в 2003 році.

    Повідомлялося, що в результаті удару були зруйновані три підземних тунелі терористів, а також склад зі зброєю і боєприпасами. Влада Афганістану підкреслили, що удар був заздалегідь узгоджений з афганським військовим командуванням. В результаті нього серед мирного населення ніхто не постраждав.

    Згодом стало відомо про смерть 82 бойовиків.

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