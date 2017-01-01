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    Папа Римський вперше відвідав службу в англіканський церкві

    • Сьогодні, 05:41
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    Папа Франциск
    Папа Франциск

    Англіканська церква не визнає духовного лідерства Папи з XVI сторіччя

    Папа Римський Франциск відвідав службу до церкви всіх святих у Римі. Він став першим понтифіком, який відвідав англіканську церкви в столиці Італії, повідомляє DW.

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    «Як католики та англікани, смиренно вдячні ми за те, що після столітть взаємної недовіри ми можемо визнати: благодать Христова приносить свої плоди у співпраці з іншими», - наводить слова Папи видання.

    Торік відбулася перша спільна молитва очільників католицької та англійканської церков - Франциска та архієпископа Кентерберійського Джастіна Велбі.

    На знак потеплішання відносин Папа також допустив можливий спільний візит із Велбі до Південного Судану, який з 2013 року роздертий громадянської війною.

    Нагадаємо, що англіканська церква відокремилася від католицької на початку XVI сторіччя за короля Генрі Восьмого. Відтоді англікани не визнають духовного лідерства Папи Римського.

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