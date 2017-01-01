Папа Римський вперше відвідав службу в англіканський церкві

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Папа Франциск

Англіканська церква не визнає духовного лідерства Папи з XVI сторіччя

Папа Римський Франциск відвідав службу до церкви всіх святих у Римі. Він став першим понтифіком, який відвідав англіканську церкви в столиці Італії, повідомляє DW.

Відвідини Папа Римський прийшлися на двохсоту річницю храму, ставши черговим кроком у зближенні католиків та англікан

«Як католики та англікани, смиренно вдячні ми за те, що після столітть взаємної недовіри ми можемо визнати: благодать Христова приносить свої плоди у співпраці з іншими», - наводить слова Папи видання.

Торік відбулася перша спільна молитва очільників католицької та англійканської церков - Франциска та архієпископа Кентерберійського Джастіна Велбі.

На знак потеплішання відносин Папа також допустив можливий спільний візит із Велбі до Південного Судану, який з 2013 року роздертий громадянської війною.

Нагадаємо, що англіканська церква відокремилася від католицької на початку XVI сторіччя за короля Генрі Восьмого. Відтоді англікани не визнають духовного лідерства Папи Римського.