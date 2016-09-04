Папа Римський закликав боротися з екстремізмом
- Сьогодні, 09:30
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Понтифік засудив будь-які прояви насильства у ім'я Бога
Релігіям на Близькому Сході слід спільно протистояти насильству та екстремізму, заявив Папа Римський у Каїрі. Він також засудив прояви насильства та ненависті.
У боротьбі проти насильства, екстремізму та тероризму на Близькому Сході релігіям слід діяти спільно. Відповідну заяву зробив у п'ятницю, 28 квітня, Папа Римський Франциск І під час промови, яку він виголосив у Каїрі в рамках візиту до Єгипту, передає інформагенція KNA.
Виступаючи від імені релігійних лідерів, понтифік висловив рішуче «зрозуміле й недвозначне «Ні!» будь-якій формі насильства, помсти, ненависті, скоєних у ім'я релігії чи в ім'я Бога». За словами Франциска, релігіям слід різко засуджувати й таврувати порушення гідності й прав людини.
Заклик Папи містив також і думку про повагу до людей іншого віросповідання. На тлі нещодавніх терактів у коптських храмах Папа Римський зазначив, що насильство суперечить автентичній релігійності. «Як релігійних носіїв відповідальності нас закликають розвінчувати насильство, яке криється за буцімто сакральним характером», - наголосив понтифік.
Джерело: DW