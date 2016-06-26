Папа Римський закликав церкви не допускати сексуальні насильства над дітьми

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Папа Римський у листі пообіцяв зробити все можливе для того, щоб «ці звірства більше не мали місця в нашому середовищі

Папа Римський Франциск закликав єпископів по всьому світу не визнавати, не допускати та не терпіти духовенство, яке допускає сексуальне насильство над дітьми.

Про це повідомляє ВВС.

Як зазначається, Папа Римський у листі пообіцяв зробити все можливе для того, щоб «ці звірства більше не мали місця в нашому середовищі».

«Давайте знайдемо сміливість, необхідну для вживання заходів і для захисту життя наших дітей у всіх сенсах», — закликав Папа Франциск.

За його словами, церква визнає гріхи священиків, які вчинили сексуальне насильство над дітьми, «заподіявши їм тим самим величезні страждання, переживання і біль».

Папа Римський у різдвяному посланні закликав до миру на Донбасі.