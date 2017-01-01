Папа Римський закликав Трампа піклуватися про бідних

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Папа Франциск закликав президента США Дональда Трампа керуватися етичними цінностями

Папа Римський Франциск закликав президента США Дональда Трампа керуватися етичними цінностями і піклуватися про бідних під час перебування на посаді, передає Reuters.

«У той час, коли людство страждає від серйозних гуманітарних криз, я молюся, щоб ваші рішення були продиктовані багатими духовними та етичними цінностями, які сформували історію американського народу», - сказав понтифік.

Нагадаємо, Дональд Трамп склав присягу та офіційно приступив до обов’язків нового президента США.

Екс-президент Обама покинув овальний кабінету Білому домі.

Раніше новообраний президент США Дональд Трамп приїхав на традиційне богослужіння перед інавгурацією в церкві навпроти Білого дому.

Трансляцію церемонії інавгурації Дональда Трампа можна подивитись тут