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    Папа Римський закликав Трампа піклуватися про бідних

    • Сьогодні, 02:19
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    Папа Франциск закликав президента США Дональда Трампа керуватися етичними цінностями

    Папа Римський Франциск закликав президента США Дональда Трампа керуватися етичними цінностями і піклуватися про бідних під час перебування на посаді, передає Reuters.

    «У той час, коли людство страждає від серйозних гуманітарних криз, я молюся, щоб ваші рішення були продиктовані багатими духовними та етичними цінностями, які сформували історію американського народу», - сказав понтифік.

    Нагадаємо, Дональд Трамп склав присягу та офіційно приступив до обов’язків нового президента США.

    Екс-президент Обама покинув овальний кабінету Білому домі.

    Раніше новообраний президент США Дональд Трамп приїхав на традиційне богослужіння перед інавгурацією в церкві навпроти Білого дому.

    Трансляцію церемонії інавгурації Дональда Трампа можна подивитись тут

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