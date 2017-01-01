  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Парад у Москві. Росія знову вирішила полякати світ своєю армією

    • Сьогодні, 08:23
    • Розсилка
    Міністр оборони РФ Сергій Шойгу
    Міністр оборони РФ Сергій Шойгу

    На Червону площу вийшли близько 10 тис. російських військових, 114 одиниць наземної техніки і 72 одиниці авіації

    У столиці Росії незабаром розпочнеться парад перемоги. Цього року на Червону площу вийшли близько 10 тис. військових, 114 одиниць наземної техніки і 72 одиниці авіації.

    Парад прийматиме міністр оборони РФ Сергій Шойгу. Разом з ним перед строєм пройде і командувач парадом головком сухопутних військ РФ Олег Салюков.

    Військова техніка з'явиться після проходження парадних «коробок». Від Історичного музею до собору Василя Блаженного і далі по Василівському спуску проїдуть танки, бронеавтомобілі, бойові машини піхоти, бронетранспортери, самохідні гаубиці, зенітні ракетні комплекси різних типів.

    Повітряну колону очолить військово-транспортний вертоліт Мі-26 у супроводі чотирьох Мі-8. Також в небі з'являться четвірки вертольотів Мі-28Н, Ка-52 і Мі-35 і ударна група з п'яти літаків Дальньої авіації, очолювана стратегічним ракетоносцем Ту-160.

    Джерело: ТАСС

    Читайте також
    Москва Друга світова війна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ