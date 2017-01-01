Парад у Москві. Росія знову вирішила полякати світ своєю армією



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу

На Червону площу вийшли близько 10 тис. російських військових, 114 одиниць наземної техніки і 72 одиниці авіації

У столиці Росії незабаром розпочнеться парад перемоги. Цього року на Червону площу вийшли близько 10 тис. військових, 114 одиниць наземної техніки і 72 одиниці авіації.

Парад прийматиме міністр оборони РФ Сергій Шойгу. Разом з ним перед строєм пройде і командувач парадом головком сухопутних військ РФ Олег Салюков.

Військова техніка з'явиться після проходження парадних «коробок». Від Історичного музею до собору Василя Блаженного і далі по Василівському спуску проїдуть танки, бронеавтомобілі, бойові машини піхоти, бронетранспортери, самохідні гаубиці, зенітні ракетні комплекси різних типів.

Повітряну колону очолить військово-транспортний вертоліт Мі-26 у супроводі чотирьох Мі-8. Також в небі з'являться четвірки вертольотів Мі-28Н, Ка-52 і Мі-35 і ударна група з п'яти літаків Дальньої авіації, очолювана стратегічним ракетоносцем Ту-160.

Джерело: ТАСС