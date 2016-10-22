Парадом в окупованій Керчі командуватиме український військовий-перебіжчик



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Радіо Свобода Олександр Саєнко на репетиції параду 5 травня

В Україні проти колишнього військового Олександра Саєнка відкрита кримінальна справа

В окупованій Керчі військовим парадом 9 травня командуватиме полковник Олександр Саєнко – колишній український військовослужбовець, який після анексії Криму перейшов на бік Росії. Про це повідомляє проект Радіо Свобода «Крим.Реалії».

За даними видання, 5 травня у Керчі відбулася репетиція параду і Саєнко ним командував.

Олександр Саєнко був командиром 501-го окремого батальйону морської піхоти, що базувався у Керчі. Після анексії Росією Криму він не залишив півострів, а перейшов на службу у російську армію.

За даними одеського видання «Думская», Саєнко – у переліку тих колишніх українських військових, проти яких в Україні відкриті кримінальні провадження за статтею про дезертирство.

Джерело: Радіо Свобода