Силовики побили нардепа Парасюка під Слов'янськом, - волонтери

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Учасникам блокади Донбасу довелося пробиватися через позиції Нацгвардійців, а ті, в свою чергу, застосували сльозогінний газ

Один із організаторів торговельної блокади Донбасу, народний депутат Володимир Парасюк разом із іншими учасниками торговельної блокади постраждали внаслідок сутички із співробітниками Нацполіції та Національної гвардії. Інцидент стався на блокпості «Слов’янськ».

Про це у соціальній мережі Facebook повідомив соратник Парасюка, на прізвисько «позивний Крим». За його словами, Парасюк наразі знаходиться у лікарні.

«Нас побили мусора і труїли газом !!! Побили і потруїли Парасюка !!! Готувалися стріляти! Було не до фото! Є травмовані і багато отруєних газом !!! Ось як вам таке»?, – написав він.

Інша учасниця події Лаура Литвиненко повідомила, що учасникам блокади Донбасу довелося пробиватися через позиції Нацгвардійців, а ті, в свою чергу, застосували сльозогінний газ.

«Блокпост у Слов’янську пройшли. З боєм. Нацгвардійці стали стіною і не пропускали навіть й нардепа Володимира Парасюка. На його запит показати посвідчення не реагували… Нацгвардійці зняли з запобіжників автомати, але нашим на то байдуже. Врешті, зброю силовики видно побоялись застосувати....Стали бити кийками і застосували газ. Труїли газом з балончиків всіх, включаючи і народного депутата. В результаті троє, в тому числі Володя Парасюк, госпіталізовані (опік легенів газом)», – написала вона у соціальній мережі Facebook.

Також в мережі з'явилося відео з місця сутички.