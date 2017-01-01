Парасюк попросив правоохоронців не шукати Гончаренка

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Володимир Парасюк

Вимагаю в Прокуратури, СБУ і МВС бути бездіяльними,заявив нардеп

Народний депутат Володимир Парасюк офіційно попросив силовиків не розшукувати викраденого напередодні парламентаря Олексія Гончаренка. Відповідний пост він опублікував у себе на сторінці у Facebook.

«Моя офіційна заява до силових структур з приводу викрадення Гончаренка. Вимагаю в Прокуратури, СБУ і МВС бути бездіяльними. Робіть те, що завжди - нічого! Будь ласка! Я вас дуже сильно про це прошу. P.s. Хоч раз будьте корисними для України», - написав він.

Нагадаємо, прокуратура Одеської області повідомила, що невідомі викрали народного депутата від Блоку Петра Порошенка Олексія Гончаренка. Наразі із телефоном Гончаренка зв'язок відсутній.

Наразі факт викрадення нардепа підтвердила речниця Генпрокурора Лариса Сарган та речниця СБУ Олена Гітлянська.

За фактом викрадення народного депутата Олексія Гончаренка відкрито кримінальне провадження за статтею «незаконне позбавлення волі».

Тим часом після того, як голова фракції БПП Ігор Гринів оголосив у сесійній залі Верховної ради про викрадення свого колеги, спікер Андрій Парубій закликав правоохоронців вжити всіх можливих заходів у зв'язку з викрадення Гончаренка.

Парламентарі ж по-різному оцінюють інформацію про викрадення нардепа. Береза висловив сумнів з приводи того, що Гончаренка насправді викрали, а Ар'єв стверджує, що підстави для нападу на нардепа «були у багатьох».