Парасюк розповів, за що отримують гроші його численні помічники

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Володимир Парасюк

Нардеп: У мене тільки в одному законодавчому бюро працює п’ять осіб

Народний депутат Володимир Парасюк в інтерв’ю «Главкому» розповів, що у нього є дуже багато помічників.

«Мій офіс у Львові - це вулик, одні займаються волонтерством, інші блокадою, треті – юридичний відділ. У мене тільки в одному законодавчому бюро працює п’ять осіб», - сказав він.

За словами нардепа, зарплату вони отримують з кількох джерел. «Частина йде з фонду Верховної Ради, частина з них працює через різні організації. Наприклад, помічник Влад Добош – адвокат, він взяв на офіційній основі на роботу двох чи трьох моїх юристів як своїх помічників, сплачує всі податки. Є люди, які мають основну роботу, але у вільний час мені допомагають», - зазначив парламентар.

Парасюк також розповів, що з усіма помічниками у них «вільне ставлення одне до одного». «Як я приїжджаю в Київ, ми живемо всі в одній квартирі. Я сам не готую їсти. Якщо хочуть – можуть приготувати, я теж поїм. Але як не зготують, я їсти теж не буду», - додав він.

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