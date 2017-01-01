Парасюк заявив про обстріл колони «блокадників Донбасу» краматорською поліцією
- Сьогодні, 22:59
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Поліцейські намагались відібрати документи у «блокадників Донбасу» та затримати учасників блокади, внаслідок чого стались сутички
У Донецькій області під час сутичок учасників «блокади Донбасу», серед яких був депутат Володимир Парасюк, зі співробітниками краматорського райвідділку поліції сталась стрілянина.
За словами прес-секретарки Парасюка, інцидент стався в районі села Маркове Донецької області, коли поліція зупинила колону з «блокадниками».
За її словами, поліцейські намагались відібрати документи та затримати учасників блокади, внаслідок чого стались сутички. Згодом, як стверджує вона, правоохоронці відкрили вогонь у бік блокадників.
Як повідомляє прес-секретарка, діями поліцейських керує заступник голови Краматорського відділку поліції.
Пізніше Володимир Парасюк також заявив про застосування зброї поліцією.
14 березня активісти блокади в районі Слов'янська, на чолі з нардепом Парасюком, здійснили напад на працівників поліції та прорвались через блокпост.
Внаслідок нападу постраждало 7 правоохоронців.