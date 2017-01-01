Парасюк зізнався, що під час блокади говорив із Коломойським про Ахметова

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Народний депутат Володимир Парасюк

Під час блокади Парасюк також спілкувався із екс-заступником Коломойського в Дніпропетровській ОДА Корбаном

Народний депутат Володимир Парасюк зізнався, що під час блокади Донбасу говорив із колишнім губернатором Дніпропетровської області Ігором Коломойським про олігарха Рината Ахметова.

Про це розповів Володимир Парасюк, народний депутат, в ефірі програми HARD з Влащенко коментуючи чутки про те, що він переписувався і передзвонювався з Ігорем Коломойським.

«Була одна розмова з Коломойським під час блокади – на загальну тему. Я був шокований, бо це була перша моя розмова з ним по телефону. Дзвонить невідомий номер – я не піднімаю. Приходить смска – «Коломойський», - розповів нардеп..

Парасюк на настирливі запитання ведучої не хотів пригадувати суть розмови із олігархом, обмежуючись постійною фразою «говорили на загальні теми».

«Ця розмова тривала біля двох хвилин. Конкретики там точно ніякої не було. Більшу половину розмови він розказував про те, що відбувається в країні, що в нього теж шок. Його шокували масштаби торгівлі з окупованими територіями. Ми говорили про те, що Ахметов загрався», – запевнив Парасюк.

Натомість нардеп відзначив, що під час блокади спілкувався із екс-заступником Коломойського в Дніпропетровській ОДА Геннадієм Корбаном. Однак і у цьому випадку Парасюк не захотів конкретизувати суть розмов, звівши її до обговорення процесу звільнення заручників.

Водночас Парасюк зізнався, що спілкується з нардепом Олександром Шевченком, якого також пов’язують із олігархом Коломойським: «З Олександром познайомився, коли пішов служити в «Дніпро-1». Саша завжди позитивно відгукувався. Я йому дзвоню і кажу: «Їде з Франківська група людей. Можеш заправити?». Я його брата підтримував на виборах і це був єдиний кандидат, якого я підтримував».

Натомість Парасюк заявив про розрив стосунків із колегою з Верховної Ради Юрієм Березою, який очолював «Дніпро-1».

«Про нього ніяк не хочу говорити. Я йому просто написав: «Ви всі підете на дно разом з Порошенком, він вас всіх туди затягне». Він нічого не відповів, ми перестали спілкуватись», – додав Парасюк.

Нагадаємо, 14 березня активісти блокади в районі Слов'янська на чолі з нардепом Володимиром Парасюком здійснили напад на працівників поліції та прорвалися через блокпост.

Внаслідок нападу постраждало семеро правоохоронців.

Пізніше Парасюк заявив про обстріл колони блокувальників краматорською поліцією.

За фактом інциденту з нападом учасників блокади під керівництвом Парасюка на поліцейських слідчим управлінням ГУ Нацполіції в Донецькій області під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органа» Кримінального кодексу України.

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Джерело: zik.ua