Парасюка чекає кримінальна відповідальність за заклик до вбивства Медведчука?

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Володимир Парасюк

Суд постановив притягнути Парасюка до кримінальної відповідальності

Суд визнав незаконною бездіяльність поліції в розслідуванні кримінальної правопорушення, вчиненого народним депутатом Володимиров Парасюком, який публічно закликав до вбивства Віктора Медведчука, і зобов'язав Нацполіцію провести розслідування. Про це повідомляє виконком «Українського вибору - Права народу».

«23 березня 2017 року Печерський районний суд м.Києва прийняв рішення, яким зобов'язав Національну поліцію України внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань інформацію про кримінальне правопорушення, скоєне народним депутатом України Володимиром Парасюком. Йдеться про підбурюванні до скоєння особливо тяжкого злочину - умисного вбивства (частина перша статті 14, стаття 27, частина перша статті 115 КК України)», - йдеться у заяві виконкому.

Як відомо, 14 лютого 2017 року на засіданні так званої громадської ради при Донецькій військово-цивільної адміністрації Володимир Парасюк, стверджуючи, що Віктор Медведчук як учасник мінських переговорів не підтримує блокаду Донбасу, публічно, в присутності представників засобів масової інформації, заявив: «...Медведчука взагалі необхідно ліквідувати в Україні фізично, і цим повинна займатися Служба безпеки».

«Національній поліції України щодо таких злочинних дій Парасюка було направлено відповідне депутатське звернення, яке правоохоронний орган залишив без належного реагування. Така бездіяльність правоохоронців, що порушує конституційний принцип невідворотності покарання, на жаль, стає системою, коли йдеться про злочини, спрямовані проти Громадського руху «Український вибір - Право народу» і його лідера Віктора Медведчука. Зазначеним рішенням суду бездіяльність Національної поліції визнано незаконною, на неї покладено обов'язок провести досудове розслідування за фактом підбурювання Парасюком до скоєння вбивства», - повідомили в «Українському виборі - Праві народу».

У русі також зазначили, що подібний дії народного депутата стали можливі в ситуації, коли держава втратила монополію на законне застосування сили.

«Захист честі, гідності і безпеки громадян має бути пріоритетом правоохоронних органів, які зобов'язані застосовувати свої законні права для запобігання подібного роду злочинних посягань, дотримуючись конституційного постулату про те, що перед Законом усі рівні і злочинці повинні нести заслужене покарання», - підсумували в виконкомі організації.