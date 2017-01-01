ПАРЄ лишила Аграмунту від повноважень одну назву
- Сьогодні, 11:35
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Бюро ПАРЄ висловило недовіру Аграмунту
Бюро Парламентської асамблеї Ради Європи більшістю голосів висловило недовіру президенту ПАРЄ Педро Аграмунту. Про це повідомив народний депутат, член української делегації в ПАРЄ Володимир Ар’єв на своїй сторінці в Facebook.
«Бюро щойно абсолютною більшістю голосів висловило йому недовіру і відмовило в дозволі здійснювати візити, робити заяви і та проводити іншу активність від імені ПАРЄ», - написав він.
«Тобто від повноважень президента ПАРЄ у Аграмунта, фактично, залишилась одна назва», - зазначив Ар’єв.
Він додав, що повна заява з цього приводу невдовзі з’явиться на сайті ПАРЄ.
Ар’єв нагадав, що ПАРЄ не має процедури відкликання президента з посади взагалі, оскільки за 50 років не було потреби. Тепер регламентний комітет має розробити цю процедуру.
Як повідомляв «Главком», Аграмунт не написав заяву про відставку і не з'явився на Бюро ПАРЄ.
Нагадаємо, що до Сирії їздила делегація депутатів ПАРЄ та Держдуми Росії на чолі з головою ПАРЄ Педро Аграмунтом, попри те, що Аграмунт не був уповноважений асамблеєю чи її органами на здійснення такого візиту.
23 депутати з чотирьох фракцій Верховної Ради звернулися з листом до парламенту Іспанії з проханням розглянути можливість відкликання Педро Аграмунта з іспанської делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи, що потягне за собою втрату ним посади президента ПАРЄ.
25 квітня у ПАРЄ розпочалися слухання щодо поїздки Аграмунта і двох його колег до Сирії.
25 квітня Аграмунт заявив, що готовий оголосити про свою відставку офіційно лише після завершення візиту короля Іспанії.
Зазначається також, що саму заяву про складання з себе повноважень він подасть аж 29 травня.
Проте очільник підкомітету ПАРЄ з боротьби проти тероризму Георгій Логвинський не виключив, що Аграмунт може уникнути відставки.
Серед ймовірних кандидатів на посаду президентом ПАРЄ називають і угорського парламентаря Жолта Немета.