ПАРЄ лишила Аграмунту від повноважень одну назву

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Президент ПАРЄ Педро Аграмунт

Бюро ПАРЄ висловило недовіру Аграмунту

Бюро Парламентської асамблеї Ради Європи більшістю голосів висловило недовіру президенту ПАРЄ Педро Аграмунту. Про це повідомив народний депутат, член української делегації в ПАРЄ Володимир Ар’єв на своїй сторінці в Facebook.

«Бюро щойно абсолютною більшістю голосів висловило йому недовіру і відмовило в дозволі здійснювати візити, робити заяви і та проводити іншу активність від імені ПАРЄ», - написав він.

«Тобто від повноважень президента ПАРЄ у Аграмунта, фактично, залишилась одна назва», - зазначив Ар’єв.

Він додав, що повна заява з цього приводу невдовзі з’явиться на сайті ПАРЄ.

Ар’єв нагадав, що ПАРЄ не має процедури відкликання президента з посади взагалі, оскільки за 50 років не було потреби. Тепер регламентний комітет має розробити цю процедуру.

Як повідомляв «Главком», Аграмунт не написав заяву про відставку і не з'явився на Бюро ПАРЄ.

Нагадаємо, що до Сирії їздила делегація депутатів ПАРЄ та Держдуми Росії на чолі з головою ПАРЄ Педро Аграмунтом, попри те, що Аграмунт не був уповноважений асамблеєю чи її органами на здійснення такого візиту.

23 депутати з чотирьох фракцій Верховної Ради звернулися з листом до парламенту Іспанії з проханням розглянути можливість відкликання Педро Аграмунта з іспанської делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи, що потягне за собою втрату ним посади президента ПАРЄ.

25 квітня у ПАРЄ розпочалися слухання щодо поїздки Аграмунта і двох його колег до Сирії.

25 квітня Аграмунт заявив, що готовий оголосити про свою відставку офіційно лише після завершення візиту короля Іспанії.

Зазначається також, що саму заяву про складання з себе повноважень він подасть аж 29 травня.

Проте очільник підкомітету ПАРЄ з боротьби проти тероризму Георгій Логвинський не виключив, що Аграмунт може уникнути відставки.

Серед ймовірних кандидатів на посаду президентом ПАРЄ називають і угорського парламентаря Жолта Немета.