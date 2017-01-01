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    ПАРЄ переобрала Аграмунта своїм президентом

    • Сьогодні, 13:42
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    <span>Президент ПАРЄ Педро Аграмунт</span>
    Президент ПАРЄ Педро Аграмунт

    Педро Аграмунт був єдиним кандидатом на посаду президента ПАРЄ

    У понеділок, 23 січня, Парламентська асамблея Ради Європи переобрала Педро Аграмунта на посаду президента.

    Іспанський політик був єдиним кандидатом на цю посаду.

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    Нагадаємо, президент Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунт наполягає на тому, що асамблея має зробити все необхідне для повернення до пленарної зали представників Росії, які залишили ПАРЄ через санкції. Це викликало обурення українських народних депутатів у ПАРЄ.

    Росію позбавили права голосу в ПАРЄ у 2014 році через політику Москви щодо України. Після цього РФ на знак протесту відмовилася від участі в сесіях ПАРЄ.

    17 січня 2017 року російська делегація вирішила «принципово» не брати участь у зимовій сесії асамблеї.

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