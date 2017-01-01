  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Парламент Аргентини дозволив використовувати марихуану в медичних цілях

    • Сьогодні, 05:00
    • Розсилка
    Верховний суд Аргентини виключив з числа кримінально караних злочинів споживання марихуани
    Верховний суд Аргентини виключив з числа кримінально караних злочинів споживання марихуани

    Законопроект дозволяє федеральному уряду вирощувати марихуану для досліджень і в медичних цілях

    Аргентинські законодавці схвалили законопроект, який легалізує масло канабісу для використання в медичних цілях.

    Про це повідомляє агентство Reuters.

    Законопроект дозволяє федеральному уряду вирощувати марихуану для досліджень і в медичних цілях.

    Він буде відправлений на підписання президентові країни Маурісіо Макрі, партія якого виступила ініціатором законопроекту.

    У 2009 році повідомлялося, що верховний суд Аргентини виключив з числа кримінально караних злочинів споживання марихуани в невеликих кількостях.

    суд
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ