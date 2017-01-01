Парламент Аргентини дозволив використовувати марихуану в медичних цілях
- Сьогодні, 05:00
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Верховний суд Аргентини виключив з числа кримінально караних злочинів споживання марихуани
Законопроект дозволяє федеральному уряду вирощувати марихуану для досліджень і в медичних цілях
Аргентинські законодавці схвалили законопроект, який легалізує масло канабісу для використання в медичних цілях.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Законопроект дозволяє федеральному уряду вирощувати марихуану для досліджень і в медичних цілях.
Він буде відправлений на підписання президентові країни Маурісіо Макрі, партія якого виступила ініціатором законопроекту.
У 2009 році повідомлялося, що верховний суд Аргентини виключив з числа кримінально караних злочинів споживання марихуани в невеликих кількостях.