Парламент Аргентини дозволив використовувати марихуану в медичних цілях

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Верховний суд Аргентини виключив з числа кримінально караних злочинів споживання марихуани

Законопроект дозволяє федеральному уряду вирощувати марихуану для досліджень і в медичних цілях

Аргентинські законодавці схвалили законопроект, який легалізує масло канабісу для використання в медичних цілях.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Законопроект дозволяє федеральному уряду вирощувати марихуану для досліджень і в медичних цілях.

Він буде відправлений на підписання президентові країни Маурісіо Макрі, партія якого виступила ініціатором законопроекту.

У 2009 році повідомлялося, що верховний суд Аргентини виключив з числа кримінально караних злочинів споживання марихуани в невеликих кількостях.