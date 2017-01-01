Парламент Британії проголосував за запуск процедури Brexit
- Сьогодні, 22:17
-
Розсилка
Тереза Мей матиме право у травні запустити процедуру виходу Британії з Євросоюзу
Парламент Британії більшістю голосів підтримав законопроект щодо Brexit. Таким чином прем'єр-міністр країни Тереза Мей матиме право у травні запустити процедуру виходу Британії з Євросоюзу.
Про це повідомляє ВВС.
Як зазначається, за законопроект проголосували 384 члени британського парламенту.
Згідно з повідомленням, парламентарі провели два дні дебатів щодо законопроекту.
За словами міністра зі справ Brexit Девіда Девіса, голосування «проти» законопроекту було б «ігнорування референдуму у червні, в якому виборці висловилися 51,9% на користь Brexit».
Напередодні під час зустрічі з прем’єр-міністром Великобританії Терезою Мей президент США заявив, що вітає рішення Великої Британії вийти з Європейського Союзу.