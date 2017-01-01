Парламент Британії проголосував за запуск процедури Brexit

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Тереза Мей матиме право у травні запустити процедуру виходу Британії з Євросоюзу

Парламент Британії більшістю голосів підтримав законопроект щодо Brexit. Таким чином прем'єр-міністр країни Тереза Мей матиме право у травні запустити процедуру виходу Британії з Євросоюзу.

Про це повідомляє ВВС.

Як зазначається, за законопроект проголосували 384 члени британського парламенту.

Згідно з повідомленням, парламентарі провели два дні дебатів щодо законопроекту.

За словами міністра зі справ Brexit Девіда Девіса, голосування «проти» законопроекту було б «ігнорування референдуму у червні, в якому виборці висловилися 51,9% на користь Brexit».

Напередодні під час зустрічі з прем’єр-міністром Великобританії Терезою Мей президент США заявив, що вітає рішення Великої Британії вийти з Європейського Союзу.