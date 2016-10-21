Парламент Канади ратифікував Угоду про вільну торгівлю з Україною

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Угоду буде передано до верхньої палати парламенту – Сенату, а після цього – на підпис генерал-губернатору

Нижня палата федерального парламенту Канади більшістю голосів підтримала ратифікацію Угоди про вільну торгівлю із Україною у третьому і остаточному читанні.

Тепер Угоду буде передано до верхньої палати парламенту – Сенату, а після цього – на підпис генерал-губернатору, що є фінальним етапом на шляху набранням документом юридичної сили.

Хоча Сенат має право відхилити будь-який законопроект або внести у нього правки, що запустить процес ратифікації заново, законодавчі акти, які отримали велику підтримку серед депутатів нижньої палати, зазвичай отримують схвалення сенаторів.

Нагадаємо: Угода про вільну торгівлю між Канадою та Україною була підписана 11 липня минулого року під час візиту Джастіна Трюдо до Києва. Із набранням нею чинності, що стане можливим після завершення процедури ратифікації парламентами обох країн, Канада негайно скасує мита на 99.9% українського імпорту.

Своєю чергою Україна теж одразу скасує 86% мит на імпорт з Канади, протягом 7 років привівши митну політику у паритет.